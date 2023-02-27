ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России

Ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против 33 российских юридических лиц и одной зарегистрированной в ОАЭ транспортной компании. Об этом говорится в опубликованном в субботу в "Официальном журнале Евросоюза" решении Совета ЕС о введении 10-го пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали научно-технические, машиностроительные и военно-промышленные структуры, а также банки, СМИ и общественные организации.

Санкции вступают в силу с момента публикации. Таким образом, с субботы фигурантами черного списка являются уже 1 473 физических и 205 юридических лиц.

"Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС принял решение ввести санкции против 87 физических лиц и 34 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они должны быть включены в список лиц, компаний и органов, в отношении которых вводятся ограничительные меры", - говорится в документе. Санкции для физических лиц подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку всех банковских активов в европейских банках, для юридических лиц - запрет деловой активности в ЕС, заморозку активов и запрет европейскому бизнесу на любые контакты с этими структурами.

В рамках нового пакета санкций Евросоюз включил в черный список главу СПЧ Валерия Фадеева, хирурга Леонида Рошаля, главу Россотрудничества Евгения Примакова, зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову и еще 82 физических лица России. Отдельный блок санкций ввели в отношении ЧВК "Вагнер", в который включены 11 физлиц и 7 организаций.

В документе утверждается, что Примаков "несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политику, которые подрывают и несут угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В качестве обоснования добавления Фадеева в список Евросоюз обозначил "распространение российской дезинформации и пропаганды о войне".

Также в санкционный список ЕС включил членов СПЧ, в частности военкора Александра Коца, исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, главреда агентства Regnum Марину Ахмедову и главреда "Литературной газеты" Максима Замшева.

В список также попали главред телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов, замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора АО "Национальная медиа группа" Александр Акопов.

Евросоюз считает, что Первый канал и "Россия-24" "усиливают и поддерживают политику российских властей при помощи своей пропагандистской деятельности", а также распространяют "нарратив Кремля".

СМИ в составе медиагруппы под руководством Акопова, как утверждает Евросоюз, "активно распространяет пропаганду и дезинформацию" о конфликте на Украине.

Кроме того, ограничения введены в отношении всех четырех заместителей главы Роскомнадзора Андрея Липова. В список попали Милош Вагнер, Владимир Логунов, Вадим Субботин, Олег Терляков. В отношении Липова рестрикции были введены в прошлом году в рамках шестого пакета.

В 10-й пакет вошли ограничения в отношении российских Альфа-банка, "Тинькофф банка" и Росбанка, а также в отношении Фонда национального благосостояния. Кроме того, Брюссель обязал европейские банки уведомить Еврокомиссию о наличии у них подпадающих под санкции активах Центробанка РФ, а также лиц и компаний, включенных в черные списки.

Из медийных структур в черный список включены информационные агентства "Россия сегодня" и Sputnik, а их арабским службам запрещено вещание в ЕС. Также под санкции подпали медиагруппа "Патриот" и общественная организация "Общероссийский народный фронт".

В общей сложности в список юридических лиц включены 33 российские компании, главным образом ВПК, машиностроительные и технологические, в том числе концерн "Алмаз - Антей" и предприятие "Атомфлот", входящее в систему Росатома. Также в список попала транспортная компания из ОАЭ.

Кроме того, в черный список внесли Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК), принадлежащую ЦБ РФ.

"В настоящее время РНПК выступает в качестве основного перестраховщика российских судов, ответственных за экспорт российской нефти, в том числе флота "Совкомфлота", после того как западные страховые компании отказались от страховки для российских судовладельцев после западных санкций", - указано в журнале ЕС.

Там отмечается, что "услуга по перестрахованию, предлагаемая РНПК, позволила РФ смягчить влияние западных санкций на торговлю нефтью, что обеспечивает значительный источник доходов для правительства Российской Федерации".

АО "Российская национальная перестраховочная компания" - перестраховщик, единственным учредителем и акционером которого является ЦБ РФ. Компания была создана в 2016 году для формирования перестраховочной защиты по санкционным рискам, а также для поддержания устойчивости внутреннего рынка перестрахования. Банку России принадлежит 100% ее акций.

В начале марта 2022 года Банк России решил увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной компании - АО "РНПК" - с 71 млрд до 300 млрд рублей. В регуляторе подчеркивали, что увеличение объявленного капитала РНПК расширит возможности российских страховых компаний по перестрахованию рисков внутри страны, позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками.

Рестрикции также коснулись четырех граждан Ирана. Ограничения введены в отношении заместителя председателя компании Paravar Pars Абульфазля Назери, ее управляющего директора Хосейна Шамсабади и члена правления Абулькасема Валагохара. Также в список попал управляющий директор компании Qods Aviation Industry Гассем Дамавандян. Обе компании занимаются производством беспилотных летательных аппаратов, которые, как утверждает ЕС, Иран поставляет России для использования в боевых действиях на территории Украины.