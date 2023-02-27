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Новый большой пакет американской военной помощи Украине

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Министерство обороны США 24 февраля 2023 года объявило о предоставлении нового масштабного пакета американской военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда долларов, приурочив его к годовщине начала российской специальной военной операции на Украине. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет около 31,8 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 34,5 млрд долл.

Беспилотный летательный аппарат AeroVironment JUMP 20 (с) AeroVironment

Данный пакет военной помощи Украине целиком выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности, а не передано из наличия вооруженных сил США. Таким образом, фактически оно поступит только спустя определенное время.

Согласно данным министерства обороны США, в пакет вошли:

- неназываемое дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- неназванное количество артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- неназываемое дополнительное количество ракет с лазерным наведением (по всей видимости, 70-мм APKWS);

- барражирующие боеприпасы Switchblade 600;

- беспилотные летательные аппараты CyberLyx K8;

- беспилотные летательные аппараты Altius-600;

- беспилотные летательные аппараты Jump 20;

- средства обнаружения БЛА и радиоподавления;

- оборудование защищенной радиосвязи;

- оборудование для разминирования;

- финансовые средства для обучения, обслуживания и технической поддержки.

Обращает на себя внимание продолжение практики непредоставления американцами точных количественных показателей передаваемого Украине имущества.

В данном пакете помощи выделяется впервые обещанное США предоставление трех новых типов беспилотных летательных аппаратов: мультикоптера К8 компании Cyberlux Corporation; запускаемый из транспортно-пускового трубчатого контейнера с наземных или воздушных платформ Altius-600 компании AREA-I, и аппарат с вертикальным взлетом и посадкой JUMP 20 компании AeroVironment, в 2022 году выбранный армией США по итогам тендера в рамках первого этапа (Increment 1) программы Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS) по закупке перспективного тактического разведывательного БЛА для замены беспилотных комплексов AAI RQ-7 Shadow на бригадном уровне.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
APKWS
GMLRS
HIMARS
RQ-7 Shadow
Проекты
БПЛА
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