Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника

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Когда отдельные подразделения российской армии в середине 2010-х годов начали переходить на лёгкую небронированную технику, возникали вопросы о целесообразности её использования ввиду полного отсутствия защиты для экипажа и десанта. Боевая практика расставила всё по своим местам.

Разведывательные группы зачастую передвигаются на внедорожниках, обладающих более высокой манёвренностью в отличие от бронемашин. При движении по пересечённой местности стали использовать более проходимые квадроциклы. На вооружение армии они стали приниматься с 2015 года, когда развернулись поставки машины АМ-1 для спецназа, разведчиков и десантников.

Издание RT разместило видеоматериал, на котором показано применение квадроцикла бойцами ВДВ в ходе противостояния с противником в лесных массивах под Кременной. Десантники приблизились к позициям неприятеля с установленным на технике ПТРК. Пока один из бойцов обеспечивал охранение, второй произвёл выстрел с уже снаряжённого ракетой комплекса. После отстрела второй ПТУР группа сразу же покинула огневую позицию. На втором видео показано применение АГС, установленного на квадроцикл.

Небольшие габариты квадроцикла затрудняют его обнаружение, он обладает высокой манёвренностью и проходимостью, что делает машину эффективным средством передвижения по пересечённой местности. Аналогичными преимуществами обладают багги, отличающиеся большей вместимостью. Недавно было заявлено о скором их поступлении на фронт.