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Военное обозрение

Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника

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Источник изображения: topwar.ru

Когда отдельные подразделения российской армии в середине 2010-х годов начали переходить на лёгкую небронированную технику, возникали вопросы о целесообразности её использования ввиду полного отсутствия защиты для экипажа и десанта. Боевая практика расставила всё по своим местам.

Разведывательные группы зачастую передвигаются на внедорожниках, обладающих более высокой манёвренностью в отличие от бронемашин. При движении по пересечённой местности стали использовать более проходимые квадроциклы. На вооружение армии они стали приниматься с 2015 года, когда развернулись поставки машины АМ-1 для спецназа, разведчиков и десантников.

Издание RT разместило видеоматериал, на котором показано применение квадроцикла бойцами ВДВ в ходе противостояния с противником в лесных массивах под Кременной. Десантники приблизились к позициям неприятеля с установленным на технике ПТРК. Пока один из бойцов обеспечивал охранение, второй произвёл выстрел с уже снаряжённого ракетой комплекса. После отстрела второй ПТУР группа сразу же покинула огневую позицию. На втором видео показано применение АГС, установленного на квадроцикл.

Небольшие габариты квадроцикла затрудняют его обнаружение, он обладает высокой манёвренностью и проходимостью, что делает машину эффективным средством передвижения по пересечённой местности. Аналогичными преимуществами обладают багги, отличающиеся большей вместимостью. Недавно было заявлено о скором их поступлении на фронт.

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Страны
Россия
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4 комментария
№1
27.02.2023 02:24
Даже элитные части с древними ПТРК, вместо Корнетов.
Куда они могли деться, гособоронзаказ ушел в неизвестном направлении
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№2
27.02.2023 07:04
Древний советский Метис 4 кг в контейнере на проводах 1км лежа ловчее всяких Джавелинов(это расчет вообще мечта бмпэшника).Конструктора 50 лет назад мечтали про квадрики бойцам, сегодня пройти 200м и язык на плечо в бездорожье.
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№3
27.02.2023 08:38
Цитата, Alex454 сообщ. №1
Даже элитные части с древними ПТРК, вместо Корнетов.
Куда они могли деться, гособоронзаказ ушел в неизвестном направлении
Возможно ждут леопардов.
0
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№4
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