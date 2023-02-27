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Военное обозрение

Тайваньская оборонная компания заявила о массовом развёртывании средств противодействия БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Тайваньская оборонная компания Tron Future Tech., специализирующаяся на производстве противодронных систем для армии, заявила о массовом развёртывании средств противодействия БПЛА. Как уточнили в руководстве фирмы-подрядчика, она намерена выпускать ежемесячно по 100 единиц таких устройств из-за растущего спроса на них.

Хотя с момента появления предприятия прошло всего лишь 4 года, данная продукция, основывающаяся на технологии T.Radar Pro уже успешно проявила себя не только на внутреннем рынке, но и за её пределами, в частности, в странах Ближнего Востока и Южной Азии. Активная фазированная антенная решётка позволяет обнаружить дрон весом до 15 кг в радиусе до 5 км. По словам главного исполнительного директора военно-промышленной компании Ю Джиу Ванг, именно это и привлекло многих покупателей.

Вот как прокомментировал данную ситуацию сам руководитель:

Идея разработки дизайна будущей РЛС для обнаружения беспилотников была вызвана необходимостью обеспечения эффективной эшелонированной системы ПВО острова, тем самым, предотвращая Тайвань от угроз, исходящих от дронов КНР

Как пояснил Ю Джиу Ванг, при их разработке специалисты учли 4 основных критерия, среди которых: лёгкий вес и малогабаритность конструкции, наличие в ней доплеровской функции в режиме 4D для того, чтобы отличить БЛА мультироторного типа от птиц, низкая стоимость, а также улучшенные лётно-технические характеристики, будучи эффективными против низколетящих целей в городской среде.

По утверждению Ю Джиу Ванга, только за прошедшую неделю тайваньские РЛС обнаружили порядка 100 китайских беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших разведывательную деятельность над островом.

Противодронные системы от указанной компании способны определить частоту полос пропускания до 30 мГц, потребляемая мощность составляет 250 Вт.

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Страны
Тайвань
Проекты
АФАР
БПЛА
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