Памяти Константина Макиенко

25 февраля исполнилось бы 54 года безвременно ушедшему в 2021 году выдающемуся аналитику в области мирового оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества и сооснователю Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константину Макиенко.

Константин Владимирович Макиенко родился 25 февраля 1969 года. Проходил службу в рядах Советской Армии, проведя год радистом на объектах во Вьетнаме. В 1995 году окончил с отличием Восточное отделение факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел России. В 1996 году окончил франко-российскую Магистратуру по политическим наукам и международным отношениям Сьянс-По-МГИМО.

В 1997 году совместно с Русланом Пуховым Константин Макиенко выступил основателем Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) и с тех пор до своей безвременной кончины являлся бессменным заместителем директора ЦАСТ по науке, главным организатором исследовательской, научной и творческой деятельности Центра.

Константин Макиенко был бесспорной душой ЦАСТ, главным генератором новых индей и концепций, таланливым журналистом, проницательным аналитиком и подлинным визионером. Его нестандартное видение и оригинальные и нетривиальные подходы во многом определяли деятельность Центра, а также делали Константина выдающимся спикером, которого знали все российские ведущие и профильные СМИ.

Память о Константине Макиенко навсегда останется в наших сердцах.