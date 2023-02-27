Лукашенко посетит Китай

Минск. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 февраля-2 марта совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе главы государства в субботу.

"Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой", - говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года на двусторонней встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры Белоруссии и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений на новый уровень - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

В пресс-службе отметили, что анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке", - отметили в ведомстве.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Планируется, что в Пекине Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.