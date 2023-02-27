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ТАСС

Картаполов заявил об отсутствии у Украины сил для захвата Крыма

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

По словам председателя думского комитета по обороне, Киев не будет отказываться от таких планов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украина на сегодняшний день не обладает возможностями для военной операции по захвату Крыма, но на этом строится украинская пропаганда, и Киев не будет отказываться от таких планов. Об этом ТАСС заявил в субботу председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей - их у них на сегодняшней день нет никаких. Но это не значит, что они перестанут хотеть, не значит, что они откажутся от попыток силовым путем это делать", - сказал он, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о планируемых военных шагах по захвату Крыма.

В связи с этим, продолжил глава комитета, за ситуацией необходимо внимательно следить "и жестко отвечать на любые провокации". "А эти провокации они будут пытаться проводить, они будут продолжать засылать беспилотники, диверсионно-разведывательные группы", - убежден он. "Если наши бывшие партнеры передадут им ракеты большего радиуса действия - они обязательно попробуют их применить", - добавил депутат.

Картаполов также утвердительно ответил на вопрос о том, что уже поставленная Киеву странами Запада военная помощь никак не поможет провести захват полуострова. "Все, что им пообещали на сегодняшний день, - это никоим образом и никак не изменит ситуацию на поле боя, включая истребители F-16", - продолжил депутат, заметив, что единственным представляющим угрозу для Крыма фактором могут стать поставки дальнобойных ракет.

"Здесь, думаю, наша разведка, наши силы ПВО внимательно оценивают эту ситуацию, все необходимые меры уже приняты", - резюмировал Картаполов, уточнив, что речь идет как про Крым, так и про другие направления.

Накануне Зеленский на пресс-конференции заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. Он отметил, что Украина готова к этому морально, сейчас готовится технически, "оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера". 

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