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РИА Новости

Медведев: российский ОПК позволит отразить любую агрессию

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения ОАО "НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения ОАО "НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
Источник изображения: © РИА Новости

Медведев: российский ОПК может произвести все необходимое для отражения любой агрессии

МОСКВА, 25 февраля/ Радио Sputnik. Российская оборонная промышленность позволит стране отразить любую агрессию, уверен замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наш оборонно-промышленный комплекс в состоянии произвести все необходимое для отражения и подавления любой агрессии. Не допустить даже малейшего риска для безопасности и суверенитета России и ее союзников", – написал он в статье для журнала "Национальная оборона".

По словам Медведева, предприятия ОПК справляются с кратно выросшим гособоронзаказом и внедряют новейшие технологии, совершенствуя их в процессе работы.

"Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу", – добавил замглавы Совбеза.

Ранее радио Sputnik сообщило, что производитель гиперзвуковых ракет "Циркон" попал в крупнейший санкционный список США.

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Страны
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
ГЗЛА
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