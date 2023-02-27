Лукашенко видит в слухах о "планах поглощения Белоруссии Россией" попытку разрушить отношения двух стран

Минск. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что слухи о "планах поглощения Белоруссии Россией до 2030 года" нацелены на разрушение связей Минска и Москва.

"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - сказал Лукашенко в субботу, отвечая на вопросы журналистов в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" под Минском. Его слова приводит госагентство БелТА.

По его словам, "все эти вопросы президент России понимает точно так же".