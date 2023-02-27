Премьер Индии считает, что проблему Украины необходимо решать путем переговоров и диалога

Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс, заявил Нарендра Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Индия считает, что проблему Украины необходимо решать путем переговоров и диалога, и готова внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил в субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"С самого начала событий на Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путем диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс", - сказал глава индийского правительства.

Он также добавил, что Индия и Германия согласны в отношении того, что реформа многосторонних институтов необходима для лучшего отражения глобальных реалий. "Об этом свидетельствует наше активное участие в "Группе четырех" по реформированию Совета Безопасности ООН", - отметил премьер-министр.

Моди также указал, что существует активное сотрудничество между Индией и Германией в борьбе с терроризмом и сепаратизмом. "Обе страны также согласны с тем, что необходимы конкретные действия, чтобы положить конец трансграничному терроризму", - сказал глава индийского правительства. Индия полагает, что сотрудничество с Германией в области безопасности и обороны может стать важной опорой стратегического партнерства, отметил Моди.

"Сегодня, благодаря кампаниям "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия", новые возможности открываются во всех секторах Индии. Нас воодушевляет интерес Германии к этим возможностям", - отметил Моди.

Ранее Шольц прибыл в Индию с двухдневным визитом. Как сообщил МИД Индии, канцлера сопровождают высокопоставленные официальные лица и представительная деловая делегация. В программе визита, кроме переговоров с Моди, также встреча с президентом Драупади Мурму. Планируется, что канцлер посетит Бангалор.