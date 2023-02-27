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РИА Новости

Медведев назвал ядерный потенциал России сдерживающим фактором

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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Медведев: ядерный потенциал России стал сдерживающим фактором для горячих голов на Западе

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ядерный потенциал России является сдерживающим фактором, в этом себе отдают отчет те, кто поддерживает Киев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наиболее мощным сдерживающим фактором для особо горячих голов при погонах натовского образца выступает ядерный потенциал, которым обладает Россия. Оружия, в том числе современного и высокоточного, у нас достаточно", - написал он в статье в журнале "Национальная оборона"

По его словам, пока в этом отдают себе отчет те, кто поддерживает Киев.

"Пока у тех, кто науськивает укронацистов, хватает здравомыслия отдавать себе в этом отчет. И открыто вступать в военное противостояние в порядке "шефской помощи" они не спешат. Хотя – продолжают гибридную войну, шлют на фронт многочисленных наемников, "имеющих опыт боевых действий" (читай – готовых на любую грязную работу в любой стране, лишь бы хорошо платили), тренируют украинских боевиков и разведчиков. Сливают украинским нацистам оперативные данные спецслужб стран НАТО", - отметил Медведев.

"И, конечно, используют высокие цифровые технологии, пытаются вести кибервойну против России, заручившись поддержкой IT-гигантов. Которые даже в своей "безвозмездной" и широко рекламируемой помощи Киеву далеко не бескорыстны. Крупные технологические корпорации имеют немалую выгоду от блокады России, расширяют круг заказчиков и сферу своего влияния. Да и будущие военные заказы – дело выгодное", - добавил он.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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