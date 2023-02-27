WSJ: Китай может направить России БПЛА и артиллерию

Как сообщило издание, поставки китайской военной техники в Россию только обсуждаются, и их осуществление может существенно повлиять на обстановку на поле боя

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. КНР изучает возможность поставить России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерийские системы. Об этом в пятницу вечером сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их сведениям, поставки китайской военной техники в Россию только обсуждаются, и их осуществление может существенно повлиять на обстановку на поле боевых действий в момент, когда обе стороны готовятся к весеннему наступлению, а также изменить отношения Китая с Западом "на годы".

Собеседники издания указывают, что, если КНР примет решение реализовать поставки, Москва может получить не только БПЛА и артиллерию, но и "другие виды оружия", не уточняя, какие именно.

Информацию о переговорах Москвы и Пекина подтвердили также источники телеканала CNN.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не ожидает, что Китай будет предоставлять России значительную военную помощь для ведения специальной военной операции на Украине. Внешнеполитическое ведомство КНР также указывало на множество ложных сообщений о поставках китайских беспилотников для российской армии.