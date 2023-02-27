Войти
ТАСС

WSJ: Китай может направить России БПЛА и артиллерию

410
0
0
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине.
Источник изображения: © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Как сообщило издание, поставки китайской военной техники в Россию только обсуждаются, и их осуществление может существенно повлиять на обстановку на поле боя

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. КНР изучает возможность поставить России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерийские системы. Об этом в пятницу вечером сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их сведениям, поставки китайской военной техники в Россию только обсуждаются, и их осуществление может существенно повлиять на обстановку на поле боевых действий в момент, когда обе стороны готовятся к весеннему наступлению, а также изменить отношения Китая с Западом "на годы".

Собеседники издания указывают, что, если КНР примет решение реализовать поставки, Москва может получить не только БПЛА и артиллерию, но и "другие виды оружия", не уточняя, какие именно.

Информацию о переговорах Москвы и Пекина подтвердили также источники телеканала CNN.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не ожидает, что Китай будет предоставлять России значительную военную помощь для ведения специальной военной операции на Украине. Внешнеполитическое ведомство КНР также указывало на множество ложных сообщений о поставках китайских беспилотников для российской армии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.07.2022
США хотели сделать Россию отщепенцем. Но кое-что не учли
10.06.2022
Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего
29.04.2022
Запад захотел "победить" Россию руками Украины. Не тут-то было
19.04.2021
Всем НАТО к границам: зачем самолеты альянса активизировались у рубежей РФ
12.06.2020
Die Welt (Германия): «Русские ракеты могут поразить любую цель в Европе»
05.08.2019
Weekendavisen (Дания): и снова Судный день
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 13:40
  • 45515
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 11:09
  • 1
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 27.02 11:08
  • 4
Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника
  • 27.02 11:07
  • 1
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 27.02 00:35
  • 247
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 26.02 22:39
  • 2
"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады
  • 26.02 22:38
  • 2
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 26.02 22:38
  • 3
Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества
  • 26.02 21:54
  • 1
В "Калашникове" обсуждают новейшие системы поражения для экипировки "Легионер"
  • 26.02 21:09
  • 7
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 26.02 15:24
  • 4
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 25.02 20:33
  • 6
Экспортная версия арктического "Тора" получит удвоенный боезапас
  • 25.02 20:23
  • 1
Шойгу заявил, что попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал
  • 25.02 13:10
  • 3
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 25.02 03:35
  • 0
Playoff: Россия–США–Китай