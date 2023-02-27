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ТАСС

В Литве собрали €14 млн на радары для Украины

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Флаг Литвы
Флаг Литвы.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Сумма почти втрое превысила первоначальный план

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Жители Литвы и представители бизнеса пожертвовали €14 млн на приобретение радаров для передачи Украине, что почти втрое превысило первоначальный план. Об этом в субботу по окончании акции сообщило национальное радио LRT, выступившее одним из ее инициаторов.

"Сумма пожертвованных средств составила €14 млн, хотя первоначальной задачей было собрать €5 млн", - сообщила радиостанция.

Акция была объявлена в последние дни января. Стоимость одной системы составляет около €1 млн.

Аналогичная акция была организована в Литве в 2022 году по приобретению в Турции боевого беспилотника для передачи Украине: тогда было собрано около €6 млн. Однако изготовитель этих аппаратов заявил, что передаст его Литве безвозмездно. Турецкая сторона также выразила пожелание, чтобы €4,4 млн из предназначавшихся для оплаты сделки были направлены на оказание гуманитарной и другой помощи Украине, а остаток Вильнюс использовал для оснащения аппарата вооружением. Для него были закуплены управляемые ракеты "воздух - земля". 

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Турция
Украина
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