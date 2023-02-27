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Названа новая цель США после подрыва "Северных потоков"

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Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Тимкив

Al Mayadeen: США намерены полностью перекрыть поставки российского газа в Европу

Недавно Сеймур Хёрш обвинил США в совершении диверсии на "Северных потоках", пишет Al Mayadeen. Америке действительно был выгоден этот теракт: она получила возможность продавать Европе свой газ вместо российского, причем намного дороже. Значит ли это, что следующей целью подрыва станет "Турецкий поток"?

В свете энергетического кризиса, охватившего страны мира, стало ясно, что США используют украинский кризис, чтобы вести настоящую войну с Россией. Америка также нацелилась на Европу и решила лишить ее российского газа.

Во времена геологических, политических, военных, экономических, культурных и социальных потрясений, пошатнувших стабильность большинства стран мира, администрация Байдена демонстрирует всю жестокость, ненависть и злость перед лицом тех, кого она считает врагами. Делает она это за счет доказательства ее и без того сомнительной человечности. Одна из истин, открытая недавно или давным-давно, это то, что США действуют чужими руками и стоят за десятками политических, военных и экономических потрясений.

Американский журналист Сеймур Хёрш спровоцировал новое потрясение, обвинив Соединенные Штаты и их нынешнюю администрацию во взрыве газопроводов «Северный поток—1» и «Северный поток—2» в Балтийском море в прошлом году. Также в недавнем отчете он разоблачил механизм осуществления этих диверсионных взрывов, последствия которых распространились из России в Турцию и на все страны-импортеров российского газа.

Публикация отчета Хёрша совпала с разрушительным землетрясением, которое потрясло как Сирию, так и Турцию ранним утром 6 февраля. Это вызывает вопросы о стихийном бедствии как о возможном американском теракте, цель которого — нанести удар по другим трубопроводам. Апогеем этих ударов могут стать «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Отчет Хёрша смутил администрацию Байдена и вынудил ее действовать. Вчера Госдепартамент США поспешил с заявлением, отрицающим причастность страны к инциденту, в то время как официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь воздержался от прямых обвинений Америки в совершении диверсий. Но он обратил внимание на молчание крупных западных СМИ, которые не стали комментировать отчет Хёрша и упомянутые в нем детали. Ван Вэньбинь призвал к объективному расследованию, в то время как Москва назвала взрыв «международным террористическим актом».

В свете напряженных отношений между странами, десятков нерешенных сложных споров, отказа Америки приветствовать растущую независимость Анкары и влияния турецко-российского сближения, в дополнение к подарку, который президент Путин преподнес Турции, превратив ее в международный газовый хаб, США являются главным подозреваемым во взрывах на нитках «Северных потоков».

Помимо нацеленности на поставки российского голубого топлива в Западную Европу, опасения Турции и России по поводу аналогичных действий Америки растут в свете военной эскалации США, НАТО и ЕС в противостоянии России на украинской арене, что может представлять собой американо–западную потребность ударить по Москве и наказать Анкару.

Параллельно с усилением внутри Соединенных Штатов поддержки требования Джона Болтона исключить Турцию из НАТО американцы выступили за Джеффри Янга, кандидата от Демократической партии на пост губернатора штата Кентукки. Джеффри Янг назвал президента Байдена, советника по национальной безопасности Салливана, госсекретаря Блинкена, министра обороны Остина, а также заместителя госсекретаря Викторию Нуланд "военными преступниками, которые должны быть отстранены от должности и привлечены к ответственности".

С другой стороны, Турция осознает важность Украины для Соединенных Штатов, выходящую за рамки всех "счастливых дней", которые прошли, и тех, которые могут наступить позже в отношениях Вашингтона и Анкары. Эта важность обоснована старым и все еще сохраняющимся общим интересом Киева и Вашингтона прекратить поставки российского газа или замедлить объем газового потока, проходящего через турецкие участки трубопроводов. Это само по себе может вызвать обеспокоенность Турции в связи с повторением попытки террористов киевского режима взорвать трубопровод, идущий в Турцию, в ноябре прошлого года.

В свете энергетического кризиса, от которого страдают страны мира, стало ясно, что использование США украинского кризиса направлено на то, чтобы развязать войну против России. Америка также нацелилась на Европу и решила лишить ее российского газа, чтобы увеличить ее зависимость от американского голубого топлива. Причем продавать его будут по цене, которая в четыре раза превышает стоимость российского газа. Поэтому нельзя исключать террористический акт, подобный тому, что произошел с газопроводами «Северный поток». «Турецкий поток» может быть целью в списке планируемых международных террористических диверсий, тем более что Соединенные Штаты пытаются перекрыть все российские газопроводы, расположенные по всей Европе.

Автор: Мишель Калагхасси (ميشال كلاغاصي)

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