Эксперт назвал труднореализуемым пункт о суверенитете из документа КНР по Украине

Научный сотрудник института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь отметил, что стороны, вовлеченные в противостояние, имеют разное понимание своей территории

ПЕКИН, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Положение об уважении суверенитета из документа МИД КНР с позицией Пекина по украинскому кризису трудно реализовать на практике, так как оно может трактоваться сторонами конфликта по-разному. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил научный сотрудник института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.

"Я думаю, что первый пункт [о суверенитете] на самом деле очень сложный. Слова о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность всех сторон выглядят правильными, но очень важной причиной настоящего политического конфликта является как раз то, что стороны, непосредственно вовлеченные в противостояние, имеют разное понимание своей территории и суверенитета", - отметил эксперт.

"Мы имеем дело с вопросами: какова ваша территория? Каковы пределы вашего суверенитета? Что разумно в отношении моей собственной безопасности и безопасности другой стороны?", - сказал он.

Комментируя документ, Чжан Синь отметил, что в целом положения из него обобщают ранее изложенную позицию Китая, однако последние два пункта о стабильности производственных и логистических поставок и послевоенном восстановлении ранее не упоминались Пекином в контексте украинского кризиса.

"По-моему, китайское правительство ранее не поднимало напрямую тему постконфликтного восстановления, - сказал эксперт. - Предложение достаточно простое, но оно сформулировано очень четко, на это стоит обратить внимание". По его словам, это также касается и положения о важности стабильных производственных и логистических цепочек.

Внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало документ из 12 пунктов с изложением позиции Пекина по политическому урегулированию кризиса на Украине. В нем Китай назвал переговоры единственным путем для урегулирования кризиса на Украине, и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Кроме того, КНР призвала не подливать масла в огонь, не допускать дальнейшей эскалации и выхода кризиса на Украине из-под контроля, а также способствовать разрядке ситуации до полного прекращения огня и боевых действий.

В документе сказано, что суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть гарантированы. Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, противостоять блоковой конфронтации и принимать во внимание разумные интересы и озабоченности в области безопасности всех стран. Также подчеркивается, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран.

Китай заявил о важности недопущения ядерной войны и выступил против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах.

Пекин призвал обеспечить стабильность производственных цепочек и цепочек поставок в условиях украинского кризиса. Документ включает в себя пункт по послевоенному восстановлению в зоне конфликта. Китай считает, что международное сообщество должно принять соответствующие меры, и выражает готовность также оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом отношении.