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ТАСС

Казахстан приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса

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Флаги Казахстана и Китая .

Астана считает безальтернативным мирное решение проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН, сказано в заявлении МИД республики

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Казахстанская сторона приветствует позицию Китая по политическому урегулированию кризиса вокруг Украины. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении МИД Казахстана.

"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Астана считает безальтернативным мирное решение проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава всемирной организации. "Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации. Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в концепции Инициативы глобальной безопасности КНР", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

24 февраля Китай опубликовал документ из 12 пунктов с изложением позиции Пекина по политическому урегулированию кризиса на Украине. В нем Китай назвал переговоры единственным путем для урегулирования кризиса и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. В документе сказано, что суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть гарантированы. Китай также призывает отказаться от менталитета холодной войны, противостоять блоковой конфронтации и принимать во внимание разумные интересы и озабоченности в области безопасности всех стран. Также подчеркивается, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран. 

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Казахстан
Китай
Россия
Украина
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