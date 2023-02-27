США с начала СВО ввели санкции против 80% банковского сектора России

По данным американского Минфина, за год прекратили свою деятельность в РФ более 1 тыс. иностранных компаний

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против 80% российского банковского сектора, под американские рестрикции подпали около 2,4 тыс. физических и юридических лиц с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов США.

"Более 80% банковского сектора России по размеру активов находятся под санкциями США, включая 10 крупнейших российских банков", - говорится в распространенном документе, где приводится статистика по рестрикциям против РФ с начала спецоперации. По версии американского финансового ведомства, "более 1 тыс. иностранных компаний прекратили или свернули свою деятельность в России" с начала СВО.

За последний год Госдепартамент и Минфин США включили в черный список более 200 лиц, оказывающих РФ помощь в "обходе санкций", из Европы, Африки и Азии. Американское ведомство наложило санкции почти на пятую часть финансового сектора Белоруссии. Кроме того, под ограничения ведомства с 24 февраля прошлого года подпали около 115 судов и 19 летательных аппаратов.

Министерство опубликовало 68 генеральных лицензий с исключениями из санкций, внесло изменения в 40 документов такого рода.

Представители Минфина высокого ранга совершили более 80 поездок в 31 страну для "координации действий по международным санкциям" против России. Международная целевая группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs, многосторонний орган Запада, занимающийся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций) заморозила активы российского Центробанка РФ на сумму около $300 млрд. Группа также "заблокировала или заморозила активы попавших под санкции россиян на десятки млрд долларов". REPO "арестовала, заблокировала или заморозила элитную недвижимость, предметы роскоши" россиян на несколько миллиардов долларов. В эту группу входят министерства юстиции и финансов Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также представители Еврокомиссии.