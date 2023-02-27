В "Калашникове" сообщили о поставке в зону СВО партии доработанных автоматов АК-12

Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев рассказал, что в автомате исключили режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 25 февраля. /ТАСС/. Партия доработанных по итогам применения в спецоперации автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий для уточнения обратной связи. Об этом ТАСС в ходе прошедшей международной выставки IDEX 2023 сообщил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"С самого начала специальной военной операции мы активно взаимодействуем с Минобороны и с теми подразделениями, которым в первую очередь были поставлены данные образцы. На основании данной обратной связи формируется, собственно, пул замечаний и предложений по реальной эксплуатации данного вида вооружений. <...> Мы изготовили партию АК-12 с внесенными изменениями. Эта партия уже отправлена в зону специальной военной операции для получения уточненной обратной связи", - рассказал он.

По словам Уржумцева, в автомате исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию. Остальные изменения связаны с удобством и упрощением эксплуатации автомата.

В июле 2022 года генеральный директор "Калашникова" Владимир Лепин сообщал, что концерн усовершенствовал АК-12 на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Он также упомянул, что опытный образец с изменениями продемонстрировали представителям Минобороны.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходила в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещалась в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представили более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.