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ТАСС

США не обнаружили доказательств поставки Китаем вооружений России для СВО

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: EPA-EFE/ Radek Pietruszka

Американский лидер Джо Байден также заявил, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме РФ

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не обнаружила никаких доказательств того, что Китай направляет России вооружения для применения их во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Делавэр.

Его спросили, поставляет ли Пекин Москве вооружения для СВО. "Пока никаких доказательств этого нет", - ответил президент.

Он рассказал о телефонной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в конце июля прошлого года. Тогда американский лидер предупредил его, что западные компании могут уйти из Китая, если Пекин поддержит Москву в рамках СВО. "У меня был долгий разговор с Си [Цзиньпином] по этому поводу летом. Я сказал: "Послушайте, это не угроза, это просто высказывание. Когда на самом деле европейцы увидели, что происходит, американцы увидели, что происходит в России, в Европе, угадайте, что произошло? Шестьсот корпораций взяли и ушли [из России]". Я добавил: "Вы сказали мне, что будущее Китая зависит от инвестиций западного мира. Это важно". Я сказал, что просто буду следить за этим", - отметил президент.

Байден также заявил, что не ожидает, что Китай будет предоставлять России значительную военную помощь для ведения специальной военной операции на Украине.

В интервью телекомпании ABC, которое вышло в эфир в пятницу вечером, он дома рассказал, что обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином летом прошлого года. "Я сказал <...>, [что] это не угроза, это просто утверждение, заявление о том, какой, по моему мнению, является реальность. <...> И я сказал: "Если вы будете участвовать в подобного рода жестокости, поддерживая происходящую жестокость, <...> вы можете столкнуться с теми же последствиями", - отметил Байден, имея в виду уход западных компаний из РФ.

"Я не ожидаю [этого]. Мы пока не видели этого, но я не ожидаю какой-либо крупной инициативы со стороны Китая по поставкам вооружений России", - продолжил американский лидер.

Тогда у президента США спросили, сочтет ли Вашингтон, что Пекин "перешел черту", если тот начнет поставлять вооружения РФ. "Это была бы та же черта, как и для всех остальных. Другими словами, мы применяем суровые санкции ко всем, кто это делает. <...> Мы бы ответили", - заявил на это Байден.

Кроме того, Джо Байден считает, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России.

"Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России, если бы этот китайский план был выполнен", - сказал американский лидер в интервью ABC. 

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Россия
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Украина
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