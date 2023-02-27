США не обнаружили доказательств поставки Китаем вооружений России для СВО

Американский лидер Джо Байден также заявил, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме РФ

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не обнаружила никаких доказательств того, что Китай направляет России вооружения для применения их во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Делавэр.

Его спросили, поставляет ли Пекин Москве вооружения для СВО. "Пока никаких доказательств этого нет", - ответил президент.

Он рассказал о телефонной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в конце июля прошлого года. Тогда американский лидер предупредил его, что западные компании могут уйти из Китая, если Пекин поддержит Москву в рамках СВО. "У меня был долгий разговор с Си [Цзиньпином] по этому поводу летом. Я сказал: "Послушайте, это не угроза, это просто высказывание. Когда на самом деле европейцы увидели, что происходит, американцы увидели, что происходит в России, в Европе, угадайте, что произошло? Шестьсот корпораций взяли и ушли [из России]". Я добавил: "Вы сказали мне, что будущее Китая зависит от инвестиций западного мира. Это важно". Я сказал, что просто буду следить за этим", - отметил президент.

Байден также заявил, что не ожидает, что Китай будет предоставлять России значительную военную помощь для ведения специальной военной операции на Украине.

В интервью телекомпании ABC, которое вышло в эфир в пятницу вечером, он дома рассказал, что обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином летом прошлого года. "Я сказал <...>, [что] это не угроза, это просто утверждение, заявление о том, какой, по моему мнению, является реальность. <...> И я сказал: "Если вы будете участвовать в подобного рода жестокости, поддерживая происходящую жестокость, <...> вы можете столкнуться с теми же последствиями", - отметил Байден, имея в виду уход западных компаний из РФ.

"Я не ожидаю [этого]. Мы пока не видели этого, но я не ожидаю какой-либо крупной инициативы со стороны Китая по поставкам вооружений России", - продолжил американский лидер.

Тогда у президента США спросили, сочтет ли Вашингтон, что Пекин "перешел черту", если тот начнет поставлять вооружения РФ. "Это была бы та же черта, как и для всех остальных. Другими словами, мы применяем суровые санкции ко всем, кто это делает. <...> Мы бы ответили", - заявил на это Байден.

Кроме того, Джо Байден считает, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России.

"Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России, если бы этот китайский план был выполнен", - сказал американский лидер в интервью ABC.