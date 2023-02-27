Украина дорого заплатит за зависимость от западных вооружений

Al-Watan Syria: в навязанном Западом конфликте с Россией Киев больше потерял, чем приобрел

США разжигают военные конфликты, чтобы нажиться на экспорте вооружений, пишет Al-Watan Syria. Но со странами-импортерами, включая Украину, подобная зависимость от американской "индустрии смерти и разрушений" сыграет злую шутку: им придется заплатить большую цену, которую навяжет Запад, считает автор статьи.

Один их важнейших стратегических интересов США, которые с момента окончания Второй мировой войны являются крупнейшим производителем и экспортером оружия в мире, — это продажа военной техники и поддержание роста производства оборонной промышленности. Поэтому естественно, что Вашингтон работает над увеличением продаж американского оружия в мире. США усиленно продвигали свою технику с начала подготовки к конфронтации с Москвой после 2014 года, то есть после государственного переворота на Украине и присоединения Крыма к России. В докладе, опубликованном Стокгольмским институтом исследования проблем мира 4 ноября 2022 года, говорится, что в 2017-2021 годах Норвегия закупила 83% своего оружия у Вашингтона, Великобритания — 77%, Италия — 72%, Нидерланды — 95%. Одна только Германия в 2022 году купила у США оружия на 100 миллиардов долларов. Вашингтон получил более 230 миллиардов долларов от экспорта вооружений с начала СВО на Украине, начавшейся в феврале 2022 года.

Администрация Байдена также работает над продажей оружия в Австралию и другие страны Индо-Тихоокеанского региона. Это значительно приумножит прибыль американской оружейной индустрии смерти и разрушения. Эти страны-импортеры будут связаны с Америкой контрактами на запчасти, поставки боеприпасов и модернизацию оружия.

Создается впечатление, что крупные страны НАТО стали заложниками американской политики вооружений и войн. Вашингтон прилагает все усилия для установления беспрецедентного господства над большей частью мира, потому что любые масштабирование вооруженные конфликты Соединенные Штаты рассматривают как возможность для одного из двух вариантов: либо произойдет мировая война, в которой большинство стран будут на стороне Америки, либо эта военная экспансия будет использована для навязывания ряда условий в обмен на прекращение войны. Военная экспансия будет использована для получения прибыли от восстановления и обеспечения безопасности государств, вовлеченных в войну. Таким образом, Вашингтон вернет мир к политике, которой он придерживался в первые годы после Второй мировой, когда монополизировал все проекты восстановления Европы, особенно в странах, разрушенных войной, таких как Германия и Италия.

Исследователь Дэн Стейнбок провел анализ «Американская оружейная промышленность — крупнейший победитель от эксплуатации Вашингтоном Украины против России», где ссылается на отчет об СВО, опубликованный Всемирным банком в сентябре прошлого года. В исследовании он говорит, что Россия нанесла Украине прямой ущерб на сумму 97 миллиардов долларов и что Киеву понадобится 350 миллиардов долларов на восстановление. Он также отметил, что общий объем производства в стране сократился на 35% в последнем квартале 2022 года. Что уж говорить о том, что будет после российской атаки, которую Владимир Зеленский ожидает этой весной, зная, что материальный ущерб украинской инфраструктуре до ноября прошлого года составил 127 миллиардов долларов. Это более 60% ВВП Украины до спецоперации. Количество украинцев, покинувших родину, составляет более 17 миллионов человек.

Стейнбок поясняет, что Вашингтон и НАТО использовали Зеленского и подталкивали его к наступательной политике против России, из-за чего Украина многое потеряла. Причем Украине еще предстоит заплатить ту высокую цену, которую Запад навязал ей с целью истощения России.

В конце концов, Вашингтон не сможет сохранить свой однополярный мир и доминирование на международной арене. Когда США будут вынуждены вести переговоры, они окажутся в более слабой позиции, потому что Европа поймет, что из-за Америки она была связана с этой катастрофой на Украине и раскается.

Автор: Тахсин Халаби (تحسين حلبي)