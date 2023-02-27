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ТАСС

Politico: США считают маловероятным применение РФ тактического ядерного оружия на Украине

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: EPA-EFE/ AL DRAGO/ POOL

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил осенью 2022 года, что все ситуации, при которых Россия может применить ядерное оружие, четко обозначены в ее военной доктрине

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация США считает, что вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине является низкой. Об этом сообщила в пятницу американская газета Politico.

По словам источников издания, такую позицию изложил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре по видеосвязи с группой экспертов. Как говорится в публикации, во время закрытых консультаций "Салливан сказал, что на самом деле нет опасений, что [президент России] Владимир Путин применит стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников".

Как говорится в материале, в администрации США "по-прежнему есть страхи", что руководство РФ "может приказать применить тактические ядерные вооружения на поле на Украине, однако в настоящий момент нет явных признаков того, что это произойдет в ближайшее время". Салливан не разъяснил, основана ли эти оценка на наличии у США каких-либо разведывательных данных.

Согласно сведениям Politico, Салливан также сообщил, что американский лидер Джо Байден на состоявшейся на этой неделе в Киеве встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским обсуждал то, какие "гарантии" Вашингтон мог бы дать Киеву в случае завершения возможных мирных переговоров.

По словам источников газеты, Салливан полагает, что "эти гарантии должны быть достаточно прочными, чтобы сдержать Россию от вторжения на Украину". Салливан также выразил мнение, что "прекращение боев и настоящие переговоры пока не просматриваются".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в конце сентября 2022 года, что все ситуации, при которых Россия может применить ядерное оружие, четко обозначены в ее военной доктрине. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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