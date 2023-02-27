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Интерфакс-АВН

Кремль: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, зерновую сделку, энергетику

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Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: Путин В. В.Фото с сайта президента РФ

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся в пятницу, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, лидеры двух стран обсудили "актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики". "Предметно рассмотрены практические аспекты дальнейших поставок российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую", - отметили в пресс-службе.

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины в контексте принципиальных оценок, изложенных президентом России в недавнем послании Федеральному Собранию Российской Федерации. Внимание было уделено и реализации Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Подчеркнута необходимость добросовестного выполнения второй части "пакета", касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России в наиболее нуждающиеся страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган "выразил глубокую благодарность за помощь России в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции, отметив высокий профессионализм российских спасателей и врачей".

Путин "подтвердил готовность и впредь оказывать турецкой стороне необходимое содействие в ходе восстановительных работ в пострадавших от стихийного бедствия регионах страны", заявили в пресс-службе.

Между тем агентство "Анадолу" сообщило в пятницу, что Эрдоган заявил Путину о необходимости установить справедливый мир на Украине. "Необходимо установить справедливый мир без дальнейших человеческих жертв и разрушений в российско-украинском конфликте", - приводит слова турецкого президента "Анадолу".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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