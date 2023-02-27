В интересах Запада не желать России поражения

Hamshahri: Россию невозможно победить на поле боя

Запад ждут непоправимые последствия, если тот не услышит прозвучавшее предупреждение Кремля, пишет "Хамшахри". А оно звучат так: проигрыш России на полях сражений исключен.

Президент России Владимир Путин в минувший вторник объявил о приведении в состояние боевой готовности новых систем стратегической ядерной защиты страны, предупредив, таким образом, одновременно и Запад относительно Украины. Кроме того, президент сообщил о приостановке участия России в договоре с США о контроле над ядерными вооружениями – при этом подчеркивалось, что речь идет не о выходе из Договора, а именно, о временной приостановке участия в нем.

Во избежание начала разного рода спекуляций Путин подчеркнул, что все вышесказанное не означает стремления России начать военный конфликт против всего Запада, равно как и не идет речь о намерениях России привести в действие системы ядерной защиты: речь лишь о том, что Россия немедленно применит таковые в случае возникновения непосредственной угрозы ее безопасности. Во время своего выступления перед Федеральным собранием, традиционного политического мероприятия России, приуроченного в этом году, по всей видимости, к годовщине начала Россией специальной военной операции, президент России также объявил, что Россия - "на пути" к достижению в данной операции своих военных целей. Спецоперация привела страну в состояние крупнейшей конфронтации России с Западом со времен холодной войны – как подчеркивают многие, в то состояние, в котором Россия не находилась ни разу в ходе своей современной истории, ни да же в то состояние, в котором был прежний Советский Союз в течение второй половины минувшего столетия. Но это состояние возникло, как объяснил президент России, в ответ на намерение Запада уничтожить России – не непосредственно, а чужими руками, используя Украину в качестве "инструмента" или "рычага". Тон, с которым Путин выступал перед парламентариями, обращаясь к политической и военной элите страны, был, как многие отмечали, бескомпромиссным и непримиримым. В частности, Путин сказал о том, что западная элита не скрывала своих намерений уничтожить Россию, однако она не понимает, что победить Россию на поле боя нельзя.

Путин подчеркнул, что Россия вынуждена предупредить Соединенные Штаты, что не допустит перерастания текущих боевых действий на территории Украины в глобальный военный конфликт и потому вынуждена приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, Договора START по терминологии западных государств. Это на данный момент последний объемный договор о контроле над вооружениями между Москвой и Вашингтоном, но президент России не раз подчеркнул, что речь не о выходе из данного договора, а именно о приостановке в нем ее участия, поскольку стране (России) приходится дать Западу "четкий и недвусмысленный" сигнал. Договор, необходимо напомнить, предусматривал ограничение числа ядерных боевых единиц или так называемых боеголовок, которые используются как средство стратегического сдерживания Россией и Соединенными Штатами как крупнейшими ядерными державами современного мира. Действующий договор истекает в 2026 году. Путин сказал буквально следующее: "Вынужден сегодня объявить, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений".

Не упоминая конкретных лиц, Путин отметил, что России доподлинно известно о стремлении некоторых деятелей в Вашингтоне к возобновлению ядерных испытаний. И потому страна, прежде всего, ее военное ведомство, должны быть полностью готовы к испытаниям также и российского ядерного оружия "в случае необходимости".

Как четко подчеркнул Путин, Россия не возьмет на себя в этом (испытаниях ядерного оружия) инициативу, однако если испытания будут проведены Америкой, Россия также их проведет. При этом по словам Путина, ни у кого не должно возникать опасных иллюзий изменить в свою пользу баланс стратегических ядерных сил. Многие истолковывают действия президента России как намерение дать Западу, прежде всего, США, понять, что он (Запад) должен быть сам заинтересован, чтобы не стремиться победить Россию, ни своими руками, ни руками "чужих государств", на поле боя, поскольку это приведет к непоправимым для него последствиям.

В ходе выступления перед Федеральным Собранием Путин объяснил, что несколько дней назад издал указ, согласно которому новые, недавно созданные стратегические наземные комплексы поставлены на боевое дежурство. Но это, естественно, само по себе еще не означает, что они будут приведены в действие в ближайшее время.

Как отмечается наблюдателями, пока неясно, какие именно наземные системы находятся на боевом дежурстве. При этом Путин, однако, напомнил, что Украина уже предпринимала попытку нанесения удара по ядерному объекту в глубине российской территории, очевидно, имея в виду военный аэродром "Энгельс", где сосредоточены российские ядерные бомбардировщики.

На данный момент Россия и США располагают как новыми средствами сдерживания, так и теми, что достались им в наследство еще со времен холодной войны. Они остаются крупнейшими ядерными державами мира, владея до 90% всех существующих в современном мире ядерных боевых единиц.

Действующий Договор СНВ или START по западной классификации, предусматривает ограничение до 1550 единиц общего количества боеголовок, установленных на межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах подводных лодок, а также на тяжелых российских и американских бомбардировщиках.

Последствия, о которых предупреждает Кремль

Какие же непоправимые последствия ждут Запад, если тот не услышит прозвучавшее предупреждение Кремля?

Многих интересует вопрос о том, к каким сценариям следует готовиться современному миру из-за заявлений российского лидера. Как представляется, Путин фактически предупредил в своей речи в парламенте, что может последовать демонтаж всей структуры контроля над ядерными вооружениями, включая и сроки проведения ядерных испытаний, если только Запад не отступит в украинском вопросе. Как полагают некоторые, Путин имеет в виду не уступки, которые якобы требует Россия от западных стран, а именно "отступление" от дальнейшей эскалации конфликта, за которой стоит Запад.

Прибывший в минувший вторник в Москву высокопоставленный дипломат КНР Ван И, являющийся таковым не только по государственной, но и по партийной линии, похоже, верно услышал слова российского лидера: в предшествующей своему приезду в Москву беседе с американским госсекретарем Блинкеным он также предупредил о росте ядерной напряженности из-за конфликта на Украине. При этом глава китайской дипломатии дал понять, что, согласно позиции китайского руководства, за текущую эскалацию конфликта Запад несет ответственность, поскольку продолжает поставлять на Украину летальное вооружение.

Но, по мнению западных политиков, украинский конфликт – это крупнейшая "военная авантюра" со стороны кремлевского лидера, по крайней мере, с момента распада Советского Союза в 1991 году. Как они утверждают, - и среди них, прежде всего, президент США Джо Байден, посетивший в минувший понедельник Киев, - в текущем военном конфликте "Путин должен проиграть". Проблема, однако, в том, что, согласно российской позиции, подобные заявления следует интерпретировать как фактическое признание Западом состояния войны с Россией.

С начала боевых действий российские войска трижды были вынуждены совершать отход с занимаемых на Украине позиций, однако они, тем не менее, продолжают держать под контролем фактически пятую часть украинской территории. И пока эти отступления не приводили к изменениям общей стратегической обстановки в зоне специальной военной операции. Однако число погибших с обеих сторон исчисляется десятками тысяч, не только военных, но и гражданских лиц.

Путин выступал со своей речью в течение часа и сорока пяти минут, с трибуны, где была прикреплена табличка, изображающая официальный герб России – двуглавого орла. Подводя итоги, он обещал, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока цели России на Украине не будут достигнуты. При этом президент России подчеркнул, что альянс НАТО во главе с США следует считать виновным в разжигании конфронтации, поскольку на Западе ошибочно полагали, что Россию удастся в ней победить, превращая локальный конфликт в глобальный. Путин подчеркнул, что это российское понимание текущей ситуации, и России приходится реагировать на нее, поскольку речь уже в данный момент идет о "существовании России".

Однако сейчас, похоже, возможно говорить о том, что на данный конфликт влияет еще одна крупная мировая сила – она представлена современным материковым Китаем. Причем эту силу следует рассматривать не как третью или нейтральную, а как играющую на российской стороне, в том смысле, что она действует, скорее, в российских интересах. И США сейчас опасаются, что Китай уже рассматривает вопрос о поставках России вооружения, и в подобном случае, конфликт на Украине придется рассматривать как конфронтацию между Россией и Китаем, с одной стороны, и Украиной, вместе с возглавляемым США альянсом НАТО, с другой стороны.

Прелюдия к глобальной конфронтации

В прозвучавшем перед Федеральным собранием выступлении президента России, все же, наверное, можно увидеть признаки того, что Россия не желает перерастания конфликта на Украине в глобальное противостояние. Хотя президент России обещал продолжать боевые действия, вынося Западу также предупреждение о последствиях конфронтации, он также заявил, что считает конфликт "навязанным России". Путин подчеркнул, что осознает боль утрат "всех семей", потерявших в ходе конфликта своих близких. Как заявил Путин, украинский народ является заложником и режима в Киеве, и политики его "западных покровителей", которые уже фактически оккупировали страну, как в военном, так и в политическом и экономическом смысле.

Запад и Украина утверждают, что отвергают весь данный российский нарратив, поскольку расширение НАТО на восток после окончания холодной войны якобы более нельзя считать оправданием политики "оккупации территорий" - политики в империалистическом стиле, обреченной на провал. Но, как бы то ни было, от факта расширения НАТО на восток уже после распада Советского Союза, пока Россия довольно долго проводила примирительную относительно Запада политику, уйти никак нельзя. Россия же при этом не предпринимала попыток создания военных блоков, направленных против какой-либо страны или группы стран. НАТО же является блоком, военным по определению в силу существования в его Уставе 5-й статьи. И от этого обстоятельства тоже нельзя отвернуться или же опровергнуть этот факт.

Президент России Путин, которому недавно, прошедшей осенью, исполнилось 70 лет, в завершающей части выступления резюмировал, что Россия продолжает противостоять попыткам Запада разделить ее общество и не поддастся этим попыткам, а также добавил, что большинство россиян поддерживают проведение спецоперации. И, пожалуй, на данный момент, отсутствуют серьезные признаки, которые бы указывали, что выводы российского президента как-либо расходятся с действительностью.

Спецрепортаж, подготовленный группой "Мир"/ "Россия и Кавказ" /Первая полоса издания Hamshahri

Комментарии читателей:

Все верно, военные действия начал, конечно, Путин, но он был прав, а Западу придется-таки учиться культуре поведения – ему следовало бы вести себя воспитанно и отвечать на вопросы, когда его спрашивали