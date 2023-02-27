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ТАСС

WSJ: Макрон и Шольц советовали Зеленскому начать переговоры с Россией

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Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

По сведениям The Wall Street Journal, французский лидер заявил украинскому коллеге, что тому рано или поздно придется проявить политическую мудрость и принять сложные решения

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи в феврале с украинским президентом Владимиром Зеленским призвали его начать переговоры с Россией, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в ходе беседы в Париже германский и французский лидеры сказали Зеленскому начать рассматривать идею проведения переговоров. Макрон также напомнил украинскому президенту, что Франция и Германия смогли добиться мира после Второй мировой войны, хотя были злейшими врагами до этого. Помимо этого, французский лидер заявил Зеленскому, что тому рано или поздно придется проявить политическую мудрость и принять сложные решения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что главным препятствием на пути к мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная указом Зеленского 30 сентября 2022 года "невозможность" переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск с новых территорий страны - Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины.

"При этом хотели бы также напомнить, что именно Украина в апреле 2022 года прекратила ею же инициированные мирные переговоры с Россией", - заключила Захарова. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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