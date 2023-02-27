Канада заявила, что поставит Украине еще четыре танка Leopard 2

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что страна также направит Киеву бронированную ремонтно-эвакуационную машину

ОТТАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Канады приняло решение передать украинским войскам еще четыре танка Leopard 2. Об этом заявил журналистам в пятницу канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы направим четыре дополнительных танка Leopard 2, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину Вооруженным силам Украины", - сказал он.

В январе канадские власти сообщили, что передадут четыре находящихся на балансе Минобороны страны танка Leopard 2.