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ТАСС

Канада заявила, что поставит Украине еще четыре танка Leopard 2

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: © REUTERS / BLAIR GABLE

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что страна также направит Киеву бронированную ремонтно-эвакуационную машину

ОТТАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Канады приняло решение передать украинским войскам еще четыре танка Leopard 2. Об этом заявил журналистам в пятницу канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы направим четыре дополнительных танка Leopard 2, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину Вооруженным силам Украины", - сказал он.

В январе канадские власти сообщили, что передадут четыре находящихся на балансе Минобороны страны танка Leopard 2. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Продукция
Leopard-2
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