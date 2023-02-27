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ТАСС

Небензя напомнил, что Россия никогда не декларировала цель уничтожения Украины

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © AP Photo / John Minchillo

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что Москва готова вести переговоры о мирной реализации целей СВО

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Россия никогда не декларировала своей целью уничтожение Украины, утверждения об обратном являются ложью. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"Заезженным штампом в последнюю неделю, появившимся намного ранее, стало утверждение о том, что если Россия прекратит военные действия, не будет войны, а если это сделает Украина, то не будет Украины. Звучит красиво, но абсолютно лживо, - сказал он. - Скажите, где, когда и от кого вы услышали, что целью нашей военной операции является уничтожение Украины, ее деукраинизация? Мы никогда таких целей не декларировали".

Небензя подчеркнул, что Россия всегда выступала за то, чтобы рядом с ней был дружественный сосед, который "никого не дискриминирует и не занимается возрождением нацизма". "Поэтому ваш (западных стран - прим. ТАСС) этот лозунг на самом деле должен звучать так: если военные действия прекратит Россия, на Украине продолжатся дискриминация и гонения на русскоязычное население, на тех, кто не хочет разрывать с Россией, продолжатся нарушение его прав и свобод, героизация нацистских преступников, - отметил он. - Если же боевые действия прекратит Украина, она получит шанс возродиться как нормальное миролюбивое независимое государство и сбережет многие тысячи человеческих жизней".

"Именно поэтому мы неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры о том, как цели нашей СВО могут быть реализованы мирными способами. Разумеется, схемы, подразумевающие иные сценарии, мы даже и рассматривать не будем", - добавил российский дипломат.

"Мы уже неоднократно на этой неделе говорили о том, что в прекращении боевых действий на Украине не заинтересован исключительно коллективный Запад, который, как мы сейчас все уже достоверно знаем, не дал киевскому режиму заключить мир в марте-апреле прошлого года, - отметил дипломат. - Наших западных коллег сейчас все устраивает. Русские и украинцы убивают друг друга, западные оборонные концерны получают баснословные прибыли и полигон для испытания нового оружия. НАТО, избавляясь от старого оружия, потихоньку перевооружается".

По его словам, США заодно еще и ослабляют своих европейских конкурентов, "проявляющих невиданную доселе степень раболепия и импотенции".

Он назвал китайский план по урегулированию на Украине искренними усилиями на пути к миру.

"Мы приветствуем искренние усилия на пути к миру, как, например, предложение Китая", - сказал он.

Небензя указал на то, что "коллективный Запад должен принять тот факт, что на нашей планете есть другие игроки у которых есть свои интересы, и с ними надо сосуществовать и даже вполне можно сотрудничать в обоюдных интересах, но на равной и взаимоуважительной основе". "Однополярный мир остался в прошлом и в наших общих интересах чтобы переход к миру многополярному произошел с наименьшими потрясениями, хочется верить, что украинским кризисом "горячая фаза" этого перехода и ограничится", - добавил он.

Однако, добавил российский дипломат, пока Запад лишь усугубляет ситуацию, продолжая накачивать киевский режим оружием и помогая ему на поле боя. "И пока вы нам не оставляете иных вариантов, кроме как устранить исходящие для России с территории Украины угрозы военным путем, - продолжил он. - Задумайтесь об этом, когда будете выдумывать новые антироссийские инициативы на площадке ООН и выдавать их за свидетельство поддержки Украины в мире". 

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