Бербок раскритиковала мирный план Китая по Украине

Глава МИД Германии считает, что Китай "мог бы использовать свое влияние на Россию, чтобы убедить ее в этом плане"

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла резкой критике документ с предложениями по поводу политического урегулирования украинского кризиса, опубликованный ранее МИД КНР. Об этом она заявила в пятницу в Нью-Йорке в кулуарах заседания Совета Безопасности ООН, посвященного Украине.

"Китай несет особую ответственность как постоянный член Совета Безопасности. Он мог бы использовать свое влияние на Россию, чтобы убедить ее в этом плане", - утверждала Бербок. "Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие", - заявила она. Это, по мнению главы внешнеполитического ведомства ФРГ, "был бы путь к другому мировому порядку, где действует право сильного".

Правительство Германии, как подчеркнула Бербок, сделает все, чтобы сохранить мирный порядок, закрепленный Уставом ООН. "Важно, чтобы Китай предупредил о ядерной эскалации", - заключила она.

Ранее МИД КНР опубликовал документ с предложениями по поводу политического урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.