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ТАСС

Германия поставит Киеву еще четыре танка Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера

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Танк Leopard 2 A6
Танк Leopard 2 A6.
Источник изображения: EPA-EFE/ FILIP SINGER

Как отметили в Германском оборонном ведомстве, таким образом количество обещанных Берлином танков Киеву увеличивается с 14 до 18

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Германия приняла решение поставить Украине еще четыре современных основных боевых танка Leopard 2A6 из запасов Вооруженных сил ФРГ. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении германского оборонного ведомства на его странице в Twitter.

"Министр обороны Германии [Борис] Писториус принял решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2A6 из запасов Вооруженных сил ФРГ", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что этот шаг увеличивает количество обещанных Берлином танков Киеву с 14 до 18.

Таким образом, вместе с танками Leopard 2A6 из Португалии и Швеции набирается в общей сложности один украинский танковый батальон (31 танк), резюмировали в Минобороны ФРГ.

В пятницу министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил на пресс-конференции, что его правительство отправит на Украину около 10 танков Leopard 2. Португалия обещала отправить Киеву 3 танка Leopard 2A6.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Немецкие танки, по словам Писториуса, будут поставлены Киеву "самое позднее в последнюю неделю марта".

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине. 

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Страны
Великобритания
Германия
Португалия
Россия
Украина
Франция
Швеция
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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