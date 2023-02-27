Страны G7 инициировали выделение $39 млрд на поддержку Украины

В объединении также договорились продолжать тесно координировать санкции против РФ и "закрывать двойные лазейки"

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) инициировали выделение $39 млрд в качестве финансовой помощи для поддержки Украины. Об этом в пятницу заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи лидеров "большой семерки", прошедшей в формате видеоконференции.

"Мы еще раз заверили президента Украины Владимира Зеленского, что будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо, с политической, гуманитарной, финансовой точек зрения, а также поставками оружия", - сказал Шольц. "Члены G7 инициировали выделение $39 млрд, (€37 млрд) в качестве финансовой помощи для поддержки Украины", - констатировал он, добавив, что Германия с самого начала конфликта на Украине взяла на себя ведущую роль. "Объем двусторонней помощи федерального правительства Украине составил более €14 млрд", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Санкции против РФ

Шольц добавил, что в G7 также договорились продолжать тесно координировать санкции против РФ и "закрывать двойные лазейки".

"Мы должны поддерживать давление, чтобы Россия вернулась к основам международного права и, наконец, села за стол переговоров", - утверждал Шольц, добавив, что это включает и экономическое давление. "Мы договорились в G7, что мы будем продолжать тесно координировать наши санкции и закрывать двойные лазейки. Сегодня мы обязались принять дальнейшие совместные меры", - отметил глава правительства ФРГ. "Мы хотим реализовать их в рамках ЕС с помощью 10-го пакета санкций и предпринять необходимые шаги", - констатировал он.

Кроме того, глава правительства Германии утверждал, что решением о приостановке участия в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) российская сторона "ставит под сомнение последний договор в области ядерного разоружения между РФ и США". "Это угнетает, но мы не должны позволять этому обескураживать нас", - резюмировал Шольц.

15 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представили в Брюсселе проект десятого пакета санкций в отношении России. По их словам, он будет включать экспортные ограничения примерно на 11 млрд евро, в первую очередь на электронные компоненты и технику двойного назначения, которая может быть использована для производства оружия. Кроме того, новые санкции будут введены против российских СМИ, несколько банков и около 100 физических и юридических лиц будут включены в черный список.

Программа МВФ по поддержке Украины

В то же время глава германского правительства отметил, что страны "большой семерки" полагают, что Международный валютный фонд (МВФ) должен принять программу поддержки Украины. "Мы, как G7, едины во мнении, что Международный валютный фонд должен запустить программу поддержки Украины", - сказал Шольц.

На прошлой неделе МВФ заявил, что достиг договоренности с представителями Украины относительно мониторинга экономики, что позволяет перейти к обсуждению полномасштабной программы кредитования страны. Процесс выдачи кредитов Киеву усложняется тяжелой финансовой ситуацией на Украине, а также трудностями, с которыми страна может столкнуться при возврате средств, предоставленных МВФ. Тем не менее фонд уже выделил Украине 2,7 млрд долларов экстренного финансирования, а также инициировал четырехмесячную программу помощи в декабре 2022 года с целью укрепить украинскую экономику и подготовить ее к получению более крупного кредита.