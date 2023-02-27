Лидеры ЕС пообещали "не отдыхать" до победы Украины

Они подчеркнули, что будут продолжать поддерживать Киев масштабными "молниеносно организованными" поставками оружия и боеприпасов

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза пообещали "не отдыхать" до победы Украины в конфликте с Россией и восстановления ее территориальной целостности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Европейского совета, в который входят главы государств и правительств всех стран Евросоюза. Лидеры 27 стран ЕС подчеркнули, что будут продолжать поддерживать Киев масштабными "молниеносно организованными" поставками оружия и боеприпасов, в том числе закупаемых совместно странами ЕС у военной промышленности, и постоянно наращивать давление на Россию.

"Вместе с нашими международными партнерами мы сделаем все, чтобы Украина победила, международные нормы были соблюдены, мир и территориальная целостность Украины в ее национально признанных границах были восстановлены, чтобы Украина была заново отстроена, и правосудие свершилось. До этого дня мы не будем отдыхать", - говорится в распространенном перед выходными заявлении лидеров ЕС.

"Евросоюз продолжит оказывать Украине политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь, в том числе в рамках молниеносной организации совместных закупок у европейской военной промышленности. Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего мы будем стремиться использовать замороженные и блокированные российские активы в соответствии с европейским и международным законом", - говорится в заявлении. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно прямо признавали, что ни в европейском, ни, тем более, в международном законодательстве не существует никаких норм, предусматривающих саму возможность изъятия суверенных активов иностранного государства. Впрочем, оба еврочиновника добавили, что ЕС будет изыскивать юридические формы для конфискации тех российских средств, которые он смог заморозить и обнаружить.

"Мы будем постоянно наращивать наше коллективное давление на Россию, чтобы прекратить агрессивную войну. С этой целью мы примем десятый пакет санкций, и мы будем принимать меры против тех, кто обходит санкции", - говорится в заявлении.

Послы ЕС пятый день пытаются согласовать 10-й пакет санкций против России. По сообщениям источников, они "практически договорились, но остается еще несколько деталей". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что 10-й пакет санкций против России вступит в силу 24 февраля.