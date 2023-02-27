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ТАСС

Столтенберг назвал важным обсуждение истребителей и обслуживание переданной Киеву техники

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Генсек НАТО признал, что союзники Украины столкнулись с "исчерпанием военных запасов" и предупредил о том, что противостояние на Украине может превратиться в затяжной "конфликт на истощение"

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. НАТО важно обсуждать не только вопрос о передаче Киеву истребителей, но и поддержание в боеспособном состоянии уже отправленной на Украину военной техники. Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, повторив, что члены альянса пока не пришли к какому-либо решению по истребителям.

"Решения нет, и среди союзников идут постоянные консультации по этим темам. <...> Крайне важно обсуждать вопрос о новых системах [вооружений, которые могут быть переданы Украине], но, возможно, даже важнее добиваться того, чтобы все системы, которые уже находятся там [на Украине], функционировали так, как необходимо. Речь о боеприпасах, запчастях и обслуживании, которые нужны для их функционирования", - сказал он.

Столтенберг также подчеркнул, что "союзники по НАТО и его партнеры упорно работают над тем, чтобы увеличить как объемы, так и скорость поставок" военной помощи Киеву. При этом он признал, что сейчас союзники Украины столкнулись с "исчерпанием военных запасов" и вопрос их пополнения сейчас активно обсуждается. Он также заявил, что противостояние на Украине может превратиться в затяжной "конфликт на истощение", к чему Запад должен быть готов.

Глава альянса также добавил, что ответом НАТО на якобы предпринимаемые Россией попытки получить оружие от Ирана и КНДР, должно стать усиление поддержки Украины. 

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Страны
Иран
КНДР
Россия
Украина
Проекты
NATO
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