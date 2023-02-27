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ТАСС

Уоллес: КНР ясно дала понять, что хочет завершения конфликта на Украине

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool

Глава Минобороны Великобритании заявил, что внимательно изучит план Пекина с предложениями по поводу урегулирования украинского кризиса

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Китай ясно заявляет, что заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине. Об этом заявил в пятницу утром в интервью телеканалу Sky News глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Я уверен, что Китай четко дает понять, что хочет, чтобы это [противостояние] кончилось. Мы в деталях изучим [представленный КНР и посвященный урегулированию украинского кризиса] план из 12 пунктов. Я пока с ним не ознакомился, но в конечном итоге Китай понимает, что российские действия дестабилизируют [ситуацию в мире]", - сказал Уоллес.

При этом он добавил, что Пекин добьется эффекта противоположного желаемому, если начнет поставлять России оружие.

"Миру никак не будет способствовать ситуация, в которой Китай будет по сути обеспечивать [вооружениями] ту самую страну, которая нарушила международное право в вопросе о суверенитете Украины и совершает военные преступления", - сказал Уоллес.

Министр также утверждал, что не обеспокоен истощением военных запасов королевства, пояснив, что заказы на новые ПТРК и ракеты для систем ПВО уже размещены и выполняются, а цепочки поставок других вооружений активизируются.

Ранее МИД КНР опубликовал документ с предложениями по поводу политического урегулирования украинского кризиса. Он включают 12 пунктов.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал положительным факт того, что Китай говорит об урегулировании конфликта между Киевом и Москвой. 

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