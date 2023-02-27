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Военное обозрение

Представитель МИД Франции заявила о планах Парижа увеличить военную помощь Киеву

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Источник изображения: topwar.ru

Руководство Соединенных Штатов последние несколько месяцев неоднократно призывало европейские страны НАТО усилить военную поддержку Украины. В Вашингтоне считают, что именно европейцы должны помочь Киеву выиграть военный конфликт с Россией, максимально нарастив поставки вооружений и боеприпасов для ВСУ.

Такого же мнения придерживаются и в Брюсселе. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель недавно призвал страны ЕС буквально отдать Украине все, что осталось в их арсеналах и как можно быстрее. Похоже, эти призывы были услышаны, по крайней мере, некоторыми лидерами европейских государств.

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в видеообращении, опубликованном в ее аккаунте одной из соцсетей, сообщила, что Париж намерен увеличить военную помощь Киеву уже в самое ближайшее время. Спикер французского МИД отметила, что именно Франция «открыла дорогу» для поставок Украине тяжелых танков. Помимо военной техники и вооружений, республика продолжит финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Киева.

В дополнение к гаубицам Caesar и системам ПВО, Франция открыла дорогу к поставкам танков, став первой страной, поставившей Украине боевые танки AMX-10RC, чтобы она могла защищаться. Эта помощь будет усилена

— пообещала Лежандр.

После начала спецоперации Франция уже поставила на Украину шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, две системы ПВО Crotale, 18 артиллерийских установок CAESAR. Также ВСУ получили ПЗРК «Мистраль» и ПТРК «Милан», около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее французский МИД сообщал о планах предоставить Киеву еще 12 гаубиц Caesar и согласовании с Италией поставки этой весной системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba. Также скоро на Украину должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC, произведенных во Франции.

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