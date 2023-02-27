Spiegel: Швеция может направить Украине 10 танков Leopard 2

Журнал отметил, что о пакете "новой поддержки" для украинской армии будет объявлено во второй половине дня"

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Швеция может в ближайшее время объявить об отправке Украине 10 танков Leopard модификаций 2A6 и 2A5. Об этом сообщил в пятницу немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

"Правительство Швеции пока не подтвердило информацию, - говорится в статье. - В Минобороны сказали лишь, что о пакете "новой поддержки" для украинской армии будет объявлено во второй половине дня".

23 февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что в ближайшее время будет представлен новый пакет военной помощи Украине.

25 января правительство Германии объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт.