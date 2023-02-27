Войти
ТАСС

Spiegel: Швеция может направить Украине 10 танков Leopard 2

245
0
0
Танк Leopard 2
Танк Leopard 2.
Источник изображения: Department of National Defence/ Handout via REUTERS

Журнал отметил, что о пакете "новой поддержки" для украинской армии будет объявлено во второй половине дня"

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Швеция может в ближайшее время объявить об отправке Украине 10 танков Leopard модификаций 2A6 и 2A5. Об этом сообщил в пятницу немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

"Правительство Швеции пока не подтвердило информацию, - говорится в статье. - В Минобороны сказали лишь, что о пакете "новой поддержки" для украинской армии будет объявлено во второй половине дня".

23 февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что в ближайшее время будет представлен новый пакет военной помощи Украине.

25 января правительство Германии объявило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швеция
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
30.01.2023
Украинский конфликт перекраивает ЕС. Франция и Германия остались не у дел
23.01.2023
В Польше пригрозили отправить немецкие танки Украине без согласия Германии
10.10.2022
Западные танки Украину не спасут
21.09.2022
Чехия планирует достичь уровня военных расходов в размере 2% ВВП к 2024 году
18.08.2021
Боевая мощь потомков гуннов
04.04.2016
«Финляндия не видит прямой военной угрозы со стороны России»
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 13:00
  • 45514
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 11:09
  • 1
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 27.02 11:08
  • 4
Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника
  • 27.02 11:07
  • 1
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 27.02 00:35
  • 247
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 26.02 22:39
  • 2
"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады
  • 26.02 22:38
  • 2
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 26.02 22:38
  • 3
Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества
  • 26.02 21:54
  • 1
В "Калашникове" обсуждают новейшие системы поражения для экипировки "Легионер"
  • 26.02 21:09
  • 7
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 26.02 15:24
  • 4
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 25.02 20:33
  • 6
Экспортная версия арктического "Тора" получит удвоенный боезапас
  • 25.02 20:23
  • 1
Шойгу заявил, что попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал
  • 25.02 13:10
  • 3
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 25.02 03:35
  • 0
Playoff: Россия–США–Китай