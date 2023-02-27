В США считают, что конфликт на Украине закончится мирными переговорами

При этом, по словам американского министра обороны Ллойда Остина, Вашингтон намерен поддерживать Киев "до тех пор, пока они будут продолжать сражаться"

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине завершится, скорее всего, мирными переговорами. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в пятницу.

"Скорее всего, это закончится какими-либо переговорами. Украинцы заинтересованы в возвращении суверенной территории. Я думаю, что это будет важной точкой, но я позволю украинцам говорить за себя", - сказал он.

Остин не пояснил, означают ли его слова готовность США помогать украинцам до возвращения всей "суверенной территории". "Мы будем с ними до тех пор, пока они будут продолжать сражаться", - добавил он. Министр обороны США указал, что конкретные параметры завершения боевых действий "предстоит определять самим украинцам".

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.