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ТАСС

В США считают, что конфликт на Украине закончится мирными переговорами

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

При этом, по словам американского министра обороны Ллойда Остина, Вашингтон намерен поддерживать Киев "до тех пор, пока они будут продолжать сражаться"

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине завершится, скорее всего, мирными переговорами. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в пятницу.

"Скорее всего, это закончится какими-либо переговорами. Украинцы заинтересованы в возвращении суверенной территории. Я думаю, что это будет важной точкой, но я позволю украинцам говорить за себя", - сказал он.

Остин не пояснил, означают ли его слова готовность США помогать украинцам до возвращения всей "суверенной территории". "Мы будем с ними до тех пор, пока они будут продолжать сражаться", - добавил он. Министр обороны США указал, что конкретные параметры завершения боевых действий "предстоит определять самим украинцам".

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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