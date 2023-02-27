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ТАСС

Эксперт заявил, что ЗРК "Штиль-1" успешно зарекомендовал себя во время СВО

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Штиль-1
Корабельный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1».
Источник изображения: Военное обозрение

Как отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, этот комплекс отличается принципиально новой ракетой, цифровой техникой и вертикальным стартом

АБУ-ДАБИ, 24 февраля. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы "Штиль-1", которыми вооружены фрегаты "адмиральской" серии, успешно зарекомендовали себя во время спецоперации, в частности, в борьбе против турецких ударно-разведывательных БЛА "Байрактар-ТБ2", рассказал ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на международной выставке вооружений IDEX 2023.

"ЗРК Штиль-1" стоит на кораблях "адмиральской" серии - "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров". Они также воюют, сбивают те же "Байрактары". Достаточно успешно. Они буквально через две секунды могут выстреливать и отбиваться от налета", - сказал собеседник агентства.

По словам Михайлова, этот ЗРК отличается принципиально новой ракетой, цифровой техникой, вертикальным стартом.

"Штиль-1" - ЗРК средней дальности для организации круговой обороны боевых кораблей ВМФ от всех возможных средств воздушного нападения и для нанесения ударов по надводным целям вероятного противника.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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