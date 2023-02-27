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Интерфакс-АВН

Глава ЕК, генсек НАТО и премьер Эстонии обсудили предложение о совместной закупке для Украины 1 млн артиллерийских снарядов

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

Таллин. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) обсудили поддержку Украины боеприпасами, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Стороны обсудили поддержку единства Евросоюза и НАТО, а также ситуацию вокруг Украины. На встрече обсуждалось предложение премьер-министра Каллас о том, как можно совместно и быстро закупить для Украины миллион артиллерийских снарядов за 4 млрд евро.

"Европейский Союз смог быстро и новаторски отреагировать вместе на кризис COVID. Пора проявить такую же смекалку и скорость в отправке боеприпасов в Украину", - сказала Каллас на встрече в Таллине в пятницу.

Она также отметила, что, помимо поддержки Украины, важно, чтобы европейская оборонная промышленность была способна производить в объеме, который соответствует изменившейся ситуации с безопасностью.

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Страны
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Евросоюз
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