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ТАСС

Премьер Украины считает, что ВСУ фактически уже являются армией НАТО

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Церемонии приветствия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Вашингтоне
Церемонии приветствия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Вашингтоне.
Источник изображения: © AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI

По словам Дениса Шмыгаля, страна внедряет стандарты альянса и использует его технику

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины фактически уже являются армией НАТО, поскольку страна внедряет стандарты альянса и использует его технику. С таким утверждением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу в интервью в испанской газете El Confidencial.

По его словам, Киев понимает, что в нынешней ситуации "вступить в НАТО сложно". "Но мы очень много работаем, внедряем все стандарты НАТО и адаптируем законодательство, - уточнил он. - По сути, украинская армия - это уже армия НАТО, потому что все наше снаряжение - это снаряжение НАТО. Мы внедрили стандарты НАТО в наши вооруженные силы".

"Все это придает мне веру в то, что Украина в ближайшем будущем станет очень сильным и нужным членом НАТО, - полагает премьер. - На саммите в Вильнюсе члены НАТО примут очень важные решения. Мы надеемся, что это будет то, чего мы хотим".

"Мы просим танки, артиллерию, истребители, - отметил Шмыгаль. - Только для того, чтобы защищать нашу страну". "Мы не просим их, чтобы напасть на российскую территорию, - утверждал премьер. - Мы понимаем, что просим о многом у наших партнеров". 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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