В Варшаве заявили, что польские танки Leopard 2 уже находятся на Украине

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Польша уже отправила на Украину первые танки Leopard 2 из 14 обещанных. Об этом заявил в пятницу, выступая на открытии Совета национальной безопасности республики, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Сегодня польские [танки] Leopard уже попали на Украину", - сказал он, выступая на открытии заседания Совета национальной безопасности Польши.

По словам также выступавшего польского президента Анджея Дуды, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий поехал в Киев, чтобы "отвезти туда польские Leopard". "[Это] первые танки, являющиеся частью коалиционной танковой помощи, которые доберутся до Украины", - добавил он.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этой техники. О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Словакия, США и Франция. Польша заявила о планах выделить 14 танков. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.