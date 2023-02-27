Южная Корея обещала оказать Украине гуманитарную и экономическую помощь на $130 млн

В МИД республики призвали соблюдать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины

СЕУЛ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея планируют предоставить Украине гуманитарную и экономическую помощь на $130 млн. Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Обязуемся выделить дополнительную помощь в размере $130 млн украинскому народу, с помощью этого планируется продолжать оказывать максимально возможную помощь: гуманитарную помощь, в том числе разминирование, финансовую, поддержку в области строительства инфраструктуры, например, в реконструкции электросетей, бесплатную помощь в целях развития и другое содействие в целях восстановления", - информировали в дипломатическом ведомстве.

МИД Республики Корея снова повторил свою позицию и призвал соблюдать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В Сеуле обещали продолжать активно участвовать в инициативах международного сообщества "по возвращению мира" в этой стране.