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ТАСС

Южная Корея обещала оказать Украине гуманитарную и экономическую помощь на $130 млн

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

В МИД республики призвали соблюдать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины

СЕУЛ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея планируют предоставить Украине гуманитарную и экономическую помощь на $130 млн. Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Обязуемся выделить дополнительную помощь в размере $130 млн украинскому народу, с помощью этого планируется продолжать оказывать максимально возможную помощь: гуманитарную помощь, в том числе разминирование, финансовую, поддержку в области строительства инфраструктуры, например, в реконструкции электросетей, бесплатную помощь в целях развития и другое содействие в целях восстановления", - информировали в дипломатическом ведомстве.

МИД Республики Корея снова повторил свою позицию и призвал соблюдать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В Сеуле обещали продолжать активно участвовать в инициативах международного сообщества "по возвращению мира" в этой стране. 

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Страны
Украина
Южная Корея
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