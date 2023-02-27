В Израиле заявили, что поддерживают Украину

По словам главы МИД еврейского государства, Израиль надеется на окончание боевых действий

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и рассчитывает на окончание там боевых действий. Об этом заявил в пятницу глава МИД еврейского государства Эли Коэн.

"Во время моего недавнего визита в Киев и Бучу я стал свидетелем тяжелых последствий войны на Украине. Сегодня я подтверждаю поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины и его солидарность с народом Украины на фоне нашей поддержки многочисленных украинских резолюций в ООН и других международных организациях. Израильский народ надеется на окончание войны", - написал министр в Twitter.

16 февраля Коэн посетил Киев. Это был первый визит израильского чиновника высокого ранга на Украину с момента начала в этой стране боевых действий. Министр встретился там с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским, пообещав им продолжать оказывать гуманитарную помощь.