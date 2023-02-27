Глава Генштаба Минобороны Италии не видит военного решения конфликта на Украине

Как заявил Джузеппе Каво Драгоне, "ни русские не смогут сместить украинское руководство, ни украинцы не смогут вернуть все территории"

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Украинский конфликт не может быть решен военным путем, поскольку ни одна из сторон не одержит победу, что грозит замороженным конфликтом. Такое мнение высказал в пятницу в интервью газете La Stampa глава Генштаба Минобороны Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Я всегда думал, что военного решения этого конфликта не существует. Ни русские не смогут сместить украинское руководство, ни украинцы не смогут вернуть все территории. Эта данность не меняется со временем. И мы совершенно точно не можем позволить [возникнуть] замороженному конфликту в сердце Европы", - сказал адмирал.

Он также считает, что украинский конфликт острее поставил перед ЕС вопрос единой модели европейской обороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.