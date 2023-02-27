Глава ЕК сообщила, что ЕС изучит предложенный Китаем план по Украине

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз посмотрим на эти принципы "на фоне дружбы КНР с Россией"

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз изучит предложенный Китаем документ по урегулированию конфликта на Украине, но "на фоне дружбы КНР с РФ". Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине.

"Надо смотреть на это на специфическом фоне - это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией", - сказала она.

Ранее МИД КНР опубликовал документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включают 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал положительным факт того, что Китай говорит об урегулировании между Киевом и Москвой.