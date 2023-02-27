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ТАСС

Экс-премьер Франции считает помощь Запада Украине причиной продолжения конфликта

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Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022
Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022.
Источник изображения: Austin Fraley / морская пехота США

Жан-Пьер Раффарен также не исключил, что он может перерасти в мировую войну

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции (2002-2005) и председатель ассоциации "Лидеры за мир" Жан-Пьер Раффарен считает, что причиной, по которой ситуация вокруг Украины сохраняется в нынешнем виде, является поддержка Киева со стороны западных стран. Такое мнение он высказал в пятницу в эфире парламентского телеканала Public Sénat.

"Без поддержки США не было бы войны сегодня, так же как и без помощи Европы", - отметил он.

Раффарен также не исключил, что конфликт может перерасти в мировую войну. "Сейчас речь не идет о мировой войне, но такая возможность существует. Мы видим, что Китай близок к поддержке России, США, безусловно, находятся на стороне Украины, а Европа начинает задыхаться от этой войны. Эта ситуация станет невыносимой, и это будет очень опасно", - полагает бывший глава правительства.

Он добавил, что понимает позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее заявил, что Париж никогда не выступал за разгром РФ. "Россия - это наш сосед. У нас в конечном итоге не будет мира, если у нас не будет соглашения с соседом в свое время. Я понимаю, что нужно выиграть войну на Украине, чтобы в переговорах соотношение сил было благоприятным для Киева <...>, но необходимо понимать, что в какой-то момент нам понадобится что-то вроде конференции в Хельсинки 1975 года, когда мы будем обсуждать Восточную Европу. Европа не сможет развиваться, если не будет мира в ее восточной части", - считает Раффарен.

Комментируя предложения КНР по урегулированию на Украине, экс-премьер выразил мнение, что они демонстрируют обеспокоенность Пекина ситуацией. "Этот конфликт настораживает Китай, и главное, что он делает, - это ставит преграды на пути использования ядерного оружия", - отметил он.

Говоря об отношениях Китая и США, политик предположил, что Европе нужно отслеживать их развитие и реагировать на изменения путем "укрепления суверенитета и подтверждения своего лидерства". "Если Европа не отреагирует и не будет защищаться, она исчезнет. И для ее исчезновения есть два условия: это не только война между США и Китаем, но и достижение ими согласия за нашей спиной", - сказал он, добавив, что для Европы крайне важно полное осознание Соединенными Штатами ее независимости. 

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Россия
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Украина
Финляндия
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