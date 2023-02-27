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ТАСС

Медведев: важно отодвинуть угрозы для РФ как можно дальше, вплоть до границы с Польшей

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Замглавы Совета безопасности РФ предупредил, что если не убрать неонацистов от власти в Киеве, то в какой-то перспективе они могут начать провоцировать новый мировой конфликт

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. России важно уничтожить неонацизм на Украине и отодвинуть угрозу дальше от своих рубежей, даже если придется идти вплоть до границы с Польшей. Об этом в пятницу заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, если не убрать неонацистов от власти на Украине, то в перспективе они могут начать провоцировать новый мировой конфликт.

"Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши, - подчеркнул он в Telegram-канале.

Как отметил Медведев, власти Украины не заинтересованы в прекращении конфликта. При этом, по словам замглавы Совета безопасности РФ, рано или поздно им придется пойти на это, тогда будет достигнуто "какое-то соглашение".

"Потом, вероятнее всего, начнется не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна. Они не смогут признать итоги СВО, не рискуя быть казненными в тот же день", - обрисовал возможную ситуацию он.

Замглавы СБ, что при этом националисты будут продолжать контролировать власть на Украине, так как другой идеологии у них нет, а признание поражения "для них смерти подобно". Как считает политик, нынешняя идеология может надолго там остаться.

Поэтому, указал Медведев, важно "уничтожить неонацизм дотла". "Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрел долгожданное спокойствие", - подытожил он. 

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Страны
Польша
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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