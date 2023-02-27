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Интерфакс-АВН

Великобритания расширяет антироссийские санкции

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Источник изображения: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Лондон. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Британский МИД в пятницу объявил о расширении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

"Министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил сегодня о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и мер в сфере торговли в отношении России. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

"Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК, и, в частности, для производства беспилотников", - отмечается в документе.

Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда", ООО "Завод Сокол"; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями "Ростех" и "Алмаз-Антей", а также банков: "Банк Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Банк Зенит", а также "МТС-Банк".

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