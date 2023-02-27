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ТАСС

Аксенов заявил, что начало СВО позволило защитить Крым от массированных ударов ВСУ

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

По словам главы республики, одним из первых результатов спецоперации для полуострова стало разблокирование Северо-Крымского канала

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Крым неизбежно подвергся бы массированным ударам украинских формирований, если бы в начале специальной военной операции граница не была отодвинута от полуострова, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Для нас очевидно, что если бы в самом начале специальной военной операции граница не была отодвинута от Крыма, наш полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам украинских формирований. На протяжении года нацисты не раз пытались нанести вред крымчанам любыми доступными им способами: от попыток диверсий и налетов беспилотников до теракта на Крымском мосту. Мы понимаем, что они не успокоятся, и наши вооруженные силы к этому готовы", - написал Аксенов в пятницу в своем Telegram-канале.

По его словам, одним из первых результатов СВО для Крыма стало разблокирование Северо-Крымского канала. Кроме того, заработал новых сухопутный маршрут, соединяющий Крым с другими регионами России. "Все это, конечно, позитивно скажется на экономическом развитии Крыма и новых регионов", - добавил Аксенов.

Он также поблагодарил бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. "Среди них немало крымчан. Наши воины успешно выполняют боевые задачи, проявляют огромное мужество и воинскую доблесть", - заключил Аксенов. 

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