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ТАСС

"Ремдизель" прорабатывает улучшение машины "Ахмат" по итогам спецоперации

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Броневики З-СТС "Ахмат"
Броневики З-СТС "Ахмат".
Источник изображения: topwar.ru

При этом компания пока не модернизирует ее ради сохранения высоких темпов выпуска

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 24 февраля. /ТАСС/. АО "Ремдизель" прорабатывает предложения по улучшению защищенного специального транспортного средства (З-СТС) "Ахмат" по итогам его применения в СВО, но пока не модернизирует машину ради сохранения высоких темпов выпуска, рассказал ТАСС главный конструктор компании Игорь Зарахович на международной выставке IDEX 2023.

"На машине З-СТС не внедряем пока никакие улучшения, потому что уже построена цепочка соисполнителей и производителей. Потому что любой пакет изменений остановит производственную линию на два месяца, пока все поставщики проработают новую документацию. <...> Сейчас машины производятся так, как они были сделаны изначально. Замечания накапливаются, прорабатываются в документации. В какой-то момент будет выпускаться обновленная версия", - рассказал он.

По словам Зараховича, компания получает отзывы на З-СТС от ряда спецподразделений из зоны спецоперации. "Этой информации достаточно, чтобы понять, что машина крайне своевременна, и что ее концепция подходит под задачи", - подчеркнул он, добавив, что перед предприятием стояла задача производить новую машину в больших количествах. В связи с этим она создавалась исходя из имеющихся производственных мощностей, а не технического задания.

"Ремдизель" начал разработку нового защищенного 10-местного автомобиля З-СТС "Ахмат" 27 марта 2022 года, работы заняли 25 дней. Машина собирается на серийной раме с использованием отечественных комплектующих с "надстройкой", аналогичной по классу защиты машинам "Тайфун", имеет колесную формулу 6х6 и рассчитана на эксплуатацию при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, в том числе в горных районах на высоте до 4 500 м. Внутри нее возможно размещение как сидений экипажа, так и сиденья санитара и носилок для перевозки раненых.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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