В ФСВТС заявили, что российская система ВТС адаптировалась к недобросовестной конкуренции

Как отметили в службе, западные санкции усложнили условия сотрудничества, но не остановили его

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская система военно-технического сотрудничества (ВТС) после введения санкций против РФ адаптировалась к проявлениям недобросовестной конкуренции. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Западные санкции усложнили условия сотрудничества, но не остановили его. К тому же мы уже довольно давно работаем в условиях антироссийской истерии и ужесточения санкционного режима, а потому отечественная система ВТС адаптировалась ко всем новым проявлениям недобросовестной конкуренции", - рассказали в ФСВТС России.

Там добавили, что российские контрмеры против санкций состоят в индивидуальном подходе к каждому из заказчиков, предложении привлекательных условий при заключении контрактов, корректировке форм расчетов и предоставлении более гибких их схем, отказ от доллара и переход на другие валюты, в том числе национальные. "В обязательном порядке учитываем требования национального законодательства иностранных заказчиков", - отметили в Федеральной службе.

"Многие разработанные ФСВТС России антисанкционные меры поддерживаются нашими партнерами, так как в значительной степени совпадают с их национальными стратегическими интересами", - заключили в ведомстве.