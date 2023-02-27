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ТАСС

В ФСВТС заявили, что российская система ВТС адаптировалась к недобросовестной конкуренции

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Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой ФСВТС

Как отметили в службе, западные санкции усложнили условия сотрудничества, но не остановили его

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская система военно-технического сотрудничества (ВТС) после введения санкций против РФ адаптировалась к проявлениям недобросовестной конкуренции. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Западные санкции усложнили условия сотрудничества, но не остановили его. К тому же мы уже довольно давно работаем в условиях антироссийской истерии и ужесточения санкционного режима, а потому отечественная система ВТС адаптировалась ко всем новым проявлениям недобросовестной конкуренции", - рассказали в ФСВТС России.

Там добавили, что российские контрмеры против санкций состоят в индивидуальном подходе к каждому из заказчиков, предложении привлекательных условий при заключении контрактов, корректировке форм расчетов и предоставлении более гибких их схем, отказ от доллара и переход на другие валюты, в том числе национальные. "В обязательном порядке учитываем требования национального законодательства иностранных заказчиков", - отметили в Федеральной службе.

"Многие разработанные ФСВТС России антисанкционные меры поддерживаются нашими партнерами, так как в значительной степени совпадают с их национальными стратегическими интересами", - заключили в ведомстве. 

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Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
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