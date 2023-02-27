КНР вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования

Старт осуществили с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. КНР в пятницу успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хорус-1" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си" (CZ-2C). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 12:01 по местному времени (07:01 мск) при помощи ракеты CZ-2C с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 464-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Взлетный вес ракеты-носителя CZ-2C достигает 242 тонны. Она способна выводить на гелиосинхронную орбиту высотой около 500 км до 2 тонн полезной нагрузки.